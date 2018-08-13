Жителя Тобольска будут судить за уклонение от налогов

В Тобольске уголовное дело было возбуждено в отношении местного жителя, который не уплатил налог на доходы физических лиц в размере 2 млн рублей.

В 2014 году после снятия с учета в качестве индивидуального предпринимателя мужчина реализовал комплекс зданий общественного делового назначения и земельный участок в одном из микрорайонов города за 16,9 млн рублей. Также в 2014–2015 годах он сдавал в аренду одной из компаний земельные участки и имущество, выручив 7,5 млн рублей. Налог на доходы физических лиц с доходов в размере 2,2 млн рублей мужчина не уплатил. Чтобы уклониться от него, он не представил в налоговый орган налоговые декларации за этот период. Нарушения были выявлены в ходе выездной налоговой проверки в 2017 году, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Теперь мужчина обвиняется по ч.1 ст.198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов физического лица путем непредоставления налоговой декларации). Вскоре дело рассмотрит суд.