Мексиканские студенты оценили работу тюменского завода

Группа студентов из Мексики, проходящих обучение в рамках сетевой программы образования Уральского федерального университета и Тюменского государственного университета, побывала на тюменском заводе "ПрофМодуль", чтобы познакомиться с работой одного изсамых технологически оснащенных предприятий региона.

Немецкий партнер завода Клаус Шольц отметил, что это не первый визит иностранных делегаций на "ПрофМодуль". Мексиканцев познакомили с производством и историей компании. Наибольший интерес вызвала современная линия по изготовлению сэндвич-панелей и укомплектованный современным оборудованием цех по производству токарно-фрезерной продукции, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

"Будущие специалисты высоко оценили организацию производственной деятельности компании и подчеркнули, что она соответствует мировым стандартам. Мы же благодарим Финансово-экономический институт Тюменского госуниверситета за сотрудничество и ждем новые группы студентов", - прокомментировал Клаус Шольц.

