Тюменцы ждут Илона Маска к себе на СУП

Молодежь из "Опоры России" отправила американскому бизнесмену Илону Маску открытое приглашение на международный форум "Слет успешных предпринимателей" (СУП) в Тюмень.

Форум пройдет с 14 по 16 сентября в загородном центре "Олимпийская ребячка".

Молодые предприниматели из Тюменской области пригласили на международный форум СУП-2018 Илона Маска, . Дмитрий Петрулев, председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства ТРО ООО "Опора России" отправил открытое письмо основателю компании Tesla Илону Маску, в котором предложил известному американскому бизнесмену стать участником Слета успешных предпринимателей-2018.

Форум пройдет с 14 по 16 сентября в загородном центре "Олимпийская ребячка". Организаторы и Дмитрий Петрулев надеются, что участие в форуме позволит Илону Маску окунуться в атмосферу российского предпринимательства и увидеть российский подход к бизнесу. Поможет в этом бизнес-игра "Завод", во время которой все участники на восемь часов превратятся в работников крупного предприятия. Организаторы уверены, что знакомство Илона Маска и российских предпринимателей, а также участие в бизнес-игре станет для всех ценным опытом, который поможет в развитии и совершенствовании своего дела.

"Мы решили пригласить Илона Маска, потому что своим примером он показал: предприниматель может все, когда он этого сильно хочет и умеет грамотно управлять своим бизнесом, ― говорит Петрулев. ― Мы хотим показать, как устроена экономика в России, поэтому решили провести для Илона экскурсии по заводам Урала. Кроме того, я считаю, что в любом бизнесе важно обучение. На это нацелена бизнес-игра "Завод", которая уже зарекомендовала себя, как качественная имитация настоящего процесса производства. Сам Илон Маск сейчас управляет 48-ю заводами! Так что, я уверен, игра позволит Илону и российским предпринимателям обменяться ценным опытом, что будет полезно для всех нас".

Кроме того, на СУПе-2018 будут работать несколько тематических площадок: нетворкинг платформа, площадки "Женское предпринимательство" и "Социальное предпринимательство", "Ярмарка инвестиций", "Ярмарка ресурсов" от партнеров форума, площадка по государственной поддержке предпринимателей и другие. По словам организаторов, на них Илон Маск сможет принять участие в образовательной программе форума. Также он сможет увидеть, какие проекты в приоритете у российских предпринимателей, и оценить, как в России привлекают инвестиции, развиваются женское и социальное предпринимательство и чем государство помогает желающим начать свое дело.

Организаторы мероприятия:

• Тюменское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ";

• Правительство Тюменской области;

• Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Если вы не Илон, но темы форума вам интересны, то не стоит ждать особых приглашений. Просто подайте заявку на участие на официальном сайте.