На форуме "Возможности" желающие смогут сдать нормативы ГТО

Фото - пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени

Во вторник, 26 декабря, на базе Легкоатлетического манежа (Луначарского, 12) в рамках Международного дня инвалида состоится V региональный специализированный форум-выставка #возМожности. Начало мероприятия запланировано на 10.00.

Для гостей форума организуют различные мероприятия, в том числе спортплощадку для желающих выполнить нормативы ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Попробовать себя можно будет в таких нормативах, как приседание на двух ногах, наклон с положения сидя на полу, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднятие туловища из положения лежа на спине, удержание медицинбола на вытянутых руках, подтягивание на низкой и высокой перекладинах, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.