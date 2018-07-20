Миллионным пассажиром аэропорта "Рощино" в этом году стала жительница Ямала

В аэропорту Рощино 20 июля в 13:30 встретили миллионного пассажира с начала 2018 года. В этом году пассажиропоток преодолел значимый рубеж на 10 дней раньше, чем в 2017-м году.

Счастливчиком стала Нина Будник. Женщина из "Рощино" вылетала в Новый Уренгой рейсом ЮТ-233 в 14:55 авиакомпанией "ЮТэйр". В столицу области она прилетала на плановое лечение по программе "Сотрудничество".

Юбилейного пассажира поздравили президент авиакомпании "ЮТэйр – пассажирские авиалинии" Павел Пермяков и генеральный директор АО "Аэропорт Рощино" Игорь Лужбин.

В подарок от авиакомпании Нина Будник получила сертификат на бесплатный авиаперелет компанией "ЮТэйр" в любом направлении.

После церемонии награждения юбилейный пассажир ожидала своего вылета в Новый Уренгой в бизнес-зале аэропорта, где обслуживание для почетной гостьи на целый год стало подарком от аэропорта "Рощино". Также ей вручили памятный сувенир.

"Благодаря динамичному росту пассажирских перевозок, каждый год мы встречаем миллионного пассажира всё раньше, это связано с открытием новых направлений и увеличением частоты полетов, в этом году планируем преодолеть рубеж 2 миллиона пассажиров в год" - отметил генеральный директор аэропорта "Рощино" Игорь Лужбин.

Сергей Русанов