В день города Тюменский филармонический оркестр даст бесплатный концерт на набережной

Запсибкомбанк

Запсибкомбанк поздравляет жителей и гостей города с днём рождения Тюмени и дарит особенный летний подарок - бесплатный концерт Тюменского филармонического оркестра на набережной.

Акция "Счастливые часы от "Запсибкомбанка" стала уже доброй традицией и проводится не первый год. В этом году банк решил порадовать тюменцев живой музыкой.

20 июля в 18:30 на набережной рядом с мостом Влюблённых жители и гости города услышат хорошо знакомые музыкальные произведения в исполнении ведущих музыкантов Тюмени под руководством заслуженного деятеля искусств Евгения Шестакова.

"Запсибкомбанк счастлив порадовать горожан и гостей города хорошей музыкой. Ведь она дарит спокойствие, воодушевление и вдохновение на новые свершения. Запсибкомбанк дарит людям приятные моменты и чудесные воспоминания. Вы сможете отдохнуть после трудовой недели под аккомпанемент оркестра. Приходите на Набережную наслаждаться свежим воздухом и особой атмосферой живой музыки", - отметила начальник Управления по связям с общественностью и рекламе Запсибкомбанка Ирина Романенко.