Еще один производитель занял место в индустриальном парке "Боровский"

Десятым резидентом индустриального парка "Боровский" стала компания "Магия Вкуса" с проектом производства молочных продуктов и полуфабрикатов в тесте.

Инвестиции в проект составят порядка 40 млн рублей, будет создано 37 новых рабочих мест. Первую продукцию предприятие выпустит уже в конце этого года. На полный объем производство выйдет в 2020 году, предполагается, что это будет 25 тонн молочной продукции и порядка 700 кг полуфабрикатов.

"В парке "Боровский" осталось два свободных участка. Можно сказать "условно-свободных", так как несколько компаний готовят документы и в ближайшем будущем планируют выйти на экспертный совет. Кто из них станет резидентом, будет зависеть от качества проработки проектов. Уже сейчас можно говорить, что нам удалось выдержать концепцию экологического парка, как и планировалось, приоритет был отдан перерабатывающим предприятиям в пищевой и легкой промышленности, а также сборочным производствам", — отметила генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

По словам производителя, сбыт будет налажен по принципу "от собственного производства до собственного потребления". Главным потребителем станет собственный комбинат питания "Магия Вкуса", который обеспечивает горячим питанием школьные и дошкольные учреждения и учреждения социальной сферы.

Среди резидентов парка "Боровский" — "СибБурМаш", "Ягоды Плюс", "Энерготехсервис" (официальный партнер "Дженерал Электрик"). Планируется, что до конца 2018 года все резиденты парка должны достроить свои производственные помещения. Вместе с участком земли и полностью готовой инфраструктурой им предоставлена возможность использовать налоговые льготы и выгодные займы.