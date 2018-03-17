Тюмень примет межрегиональный форум технологических компаний

Представители крупных финансовых и инновационных учреждений съедутся в Тюмень на первый межрегиональный форум "Российские технологичные компании: путь к успеху". Он состоится 3 апреля, сообщили в пресс-службе губернатора.

Среди участников ожидаются представители PricewaterhouseCoopers, Внешэкономбанка, АО "СберТех", Фонда "Сколково", Пермской химической компании, BIOCAD, "Альтрэн" (Ульяновскветропарк), EMERSON, Copernicus Gold, Аплана, Artsofte, Инфинет, Т Платформы, Т8, Югсон-Сервис, СибБурМаш, ГМС НЕФТЕМАШ, Esoft, БАРС Груп, СКБ Контур.

Планируется, что мероприятие посетят Губернатор Тюменской области Владимир Якушев, директор департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Артем Шадрин, директор Центра исследований сферы инноваций ИМИ НИУ ВШЭ Станислав Розмирович.

Участники форума ознакомятся с аналитическими исследованиями по инновационной экономике, а также обменяются опытом с экспертами и увидят реальные "истории успеха", сценарии развития бизнеса в области новейших разработок. Форум организован Аналитическим центром "Эксперт" и журналом "Эксперт Урал" при поддержке правительства Тюменской области.