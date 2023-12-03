На федеральном форуме представили тюменский проект

10:24 03 декабря 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменская "Стартап-студия ТИУ" презентовала собственный проект на Всероссийском форуме технологического предпринимательства, который состоялся в Москве.

Кейс о разработке оборудования для ультрафиолетового облучения семян сельскохозяйственных растений представил на форуме генеральный директор "Стартап-студии ТИУ" Дмитрий Петрулев. Технология предназначена для очистки растений от бактерий и увеличения урожайности, сообщает Мегатюмень.

— Проект уже одобрен, получил финансирование и находится на стадии прототипирования, скоро увидим результаты первых тестов. В Тюмени идет работа над межвузовским кампусом, и стартап-студия станет одной из ключевых точек, в рамках которой будут генерироваться новые бизнес-проекты, — рассказал Дмитрий Петрулев.

Теги: проект , форум
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2023