На федеральном форуме представили тюменский проект

Тюменская "Стартап-студия ТИУ" презентовала собственный проект на Всероссийском форуме технологического предпринимательства, который состоялся в Москве.
Кейс о разработке оборудования для ультрафиолетового облучения семян сельскохозяйственных растений представил на форуме генеральный директор "Стартап-студии ТИУ" Дмитрий Петрулев. Технология предназначена для очистки растений от бактерий и увеличения урожайности, сообщает Мегатюмень.
— Проект уже одобрен, получил финансирование и находится на стадии прототипирования, скоро увидим результаты первых тестов. В Тюмени идет работа над межвузовским кампусом, и стартап-студия станет одной из ключевых точек, в рамках которой будут генерироваться новые бизнес-проекты, — рассказал Дмитрий Петрулев.
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