В Тюмени состоится молодежный форум "Пчела"

Форум "Пчела" пройдет в Тюмени 7 апреля. Участниками может стать молодежь, которая развивается в маркетинге, PR, рекламе, дизайне, SMM и других digital-направлениях. Об этом рассказала руководитель департамента развития бизнеса в AIESEC в Тюмени Маргарита Позолотина.

Принять участие могут тюменцы в возрасте от 18 до 30 лет, те, кому интересен карьерный рост и реализация в профессиональной сфере. Каждый сможет лично пообщаться с представителями digital-компаний и получить у них стажировку, узнать hr-фишки трудоустройства и составления резюме. Также здесь можно найти единомышленников для развития и реализации совместных инициатив.

Помимо этого, организаторы набирают на форум амбассадоров. Они ищут молодежь с опытом в digital, студентов или выпускников высших и средних учебных заведений, старост, кураторов, активистов направлений, связанных с медиасферой, сообщает Тюменская линия.