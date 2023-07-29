На реализацию бизнес-идеи можно получить миллион

Форум молодых предпринимателей пройдет во Владивостоке с 28 сентября по 2 октября. Участники погрузятся в сферу, найдут бизнес-партнеров и наставников, познакомятся с лучшими практиками и встретятся с успешными коллегами из разных городов России.

Также пройдет грантовый конкурс, авторы лучших идей получат до 1 млн. рублей.

Принять участие могут как опытные тюменцы по треку "Молодые предприниматели", так и начинающие по треку "Молодежь с идеями". Для первой группы пройдут мероприятия по освоению новых стратегий и методик развития, для второй — по упаковке и продаже бизнес-идеи, поиску партнеров. Форумчане также будут встречаться с экспертами, обсуждать текущую повестку, генерировать новые подходы и получать обратную связь.

В деловой программе форума — панельные дискуссии на тему развития молодежного предпринимательства с лидерами российского бизнеса, программа по направлениям (классическое, социальное, креативное, технологическое, экологическое, международное предпринимательство, агробизнес, туризм), выездные экскурсии для обмена опытом и практиками.

Также пройдет конкурс для физических лиц от Росмолодежь.Гранты. Принять участие могут граждане России 18-35 лет. Заявить проект можно в одну из 18 номинаций, среди которых — направления, связанные с проектами по организации занятости молодежи, развитию малых территорий, поддержке межкультурного диалога, развитию туристического потенциала и другие.