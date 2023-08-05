В ноябре пройдет форум "Российский Север"

С 21 по 24 ноября на Ямале пройдет форум "Российский Север". Участники обсудят развитие межэтнических отношений и познакомятся с историей малочисленных народов Севера. Подать заявку можно до 1 октября на платформе "Росмолодежь.События".

Традиционно в Салехарде соберутся 100 общественных деятелей, ученых и активистов из 28 регионов страны. Молодые профессионалы объединятся, чтобы развивать социально-экономическое положение коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. На форуме пройдут панельные дискуссии с экспертами, тематические лекции и мастер-классы, экскурсии в места проживания ненцев.

В этом году Россевер станет площадкой межнациональной коммуникации, где участники обменяются культурным опытом и познакомятся с самобытностью других народностей. Также разработают идеи инициатив для решения проблем, которые возникают у малых народов. Кроме того, участники познакомятся с Концепцией устойчивого развития КМНС, чтобы содействовать межрегиональному сотрудничеству в будущем, сообщает Мегатюмень.