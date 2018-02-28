Запсибкомбанк стал участником государственной программы "Семейная ипотека"

Запсибкомбанк

ПАО"Запсибкомбанк" вошел в список 47 банков России – участников государственной программы поддержки жилищного кредитования, предоставляемой семьям в связи с рождением второго/третьего ребенка с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Условия государственной программы:

• Льготная процентная ставка – 6% годовых;

• Минимальный первоначальный взнос – 20%;

• Приобретение как готового жилья, так и на этапе строительства.*

"Всем известно, что дети – это счастье. И каждый хочет создать для своего ребенка именно те условия, в которых ему будет комфортно расти. Льготная ставка 6% годовых согласно государственной программе будет действовать первые 3 года по ипотечным кредитам для семей, у которых родился второй ребенок, и 5 лет – в случае рождения третьего ребенка, не позднее 31 декабря 2022 года. О дате, когда вы сможете оформить ипотеку по данной программе в ПАО "Запсибкомбанк", мы сообщим дополнительно. Следите за нашими новостями на сайте банка", – прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.