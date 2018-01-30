Между Запсибкомбанком и администрацией Пыть-Яха подписано соглашение о сотрудничестве

Запсибкомбанк

29 января между ПАО "Запсибкомбанк" и администрацией города Пыть-Ях подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения администрация города планирует расширить сотрудничество с коммерческими банками.

Взаимодействие, прежде всего, направлено на обеспечение конкурентной среды в сфере предоставления банковских продуктов жителям, развитие социально значимых проектов и экономики города. Соглашение подписали глава города Пыть-Ях Олег Ковалевский и вице-президент ПАО "Запсибкомбанк" Андрей Шевелев.

Для Запсибкомбанка это уже не первый опыт развития сотрудничества с администрациями муниципальных образований округа. Стороны выразили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодных партнерских отношений в сфере развития жилищного кредитования, кредитования малого и среднего бизнеса, обеспечения потребностей жителей города в качественных банковских продуктах и сервисах.

"Ключевой задачей банка является предоставление каждому клиенту качественных банковских продуктов и услуг, выгоды и преимущества которых уже сегодня оценили более 5 000 клиентов в городе Пыть-Ях. Основными направлениями в 2018 году являются развитие ипотечного кредитования, программ рефинансирования кредитов, предоставление льгот и особых условий обслуживания клиентам, получающим зарплату на карты банка", - рассказала начальник дополнительного офиса "Пыть-Яхский" Екатерина Попова.

На сегодня объем кредитования населения Пыть-Яха приблизился к отметке 1 млрд рублей и более 1 600 жителей города доверили свои денежные средства Запсибкомбанку, разместив их во вклады.