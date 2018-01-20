Тюменский "Стеклотех" планирует выпустить 250 млн бутылок за год

Тюменский завод стеклотары "Стеклотех" планирует выпустить в 2018 году 250 миллионов бутылок, что сопоставимо с объемами 2016 и 2017 годов, сообщили в пресс-службе губернатора.

По словам генерального директора предприятия Елены Острягиной эти цифры укладываются в показатели прошлого и 2016 года: "Завод стабильно работает и наши результаты считаю хорошими. Вряд ли мы можем рассчитывать на значительное увеличение выпуска стеклотары, ведь со дня открытия производства прошло уже шесть лет и оборудование устаревает. В частности, мы подошли к рубежу, когда двум нашим печам необходим горячий ремонт, который позволяет не останавливать их полностью, а продолжать работать".

В этом году на "Стеклотехе" сделают ставку на увеличение ассортимента стеклотары.

"Обязательно продолжим эксперименты с формой. Первой ласточкой в этом году станет новая бутылка для серии продукции тюменского завода "Бенат", - говорит Елена Острягина.