Новые условия по картам Priority Pass

Банк "Открытие" уведомляет об изменении условий пользования картами программы Priority Pass. С 1 февраля 2018 года стоимость прохода одной персоны составит 30 USD как для держателя карты, так и для его гостей.

При этом при выполнении минимальных требований (см тарифы и условия пользования банковскими картами) держатели дебетовых карт банка "Открытие" смогут воспользоваться преимуществами бесплатного обслуживания в бизнес-залах для себя и одного сопровождающего. Для второго и последующего гостей стоимость прохода также составит 30 USD за каждого.

Все проходы в залы отдыха, совершенные до 1 февраля, будут учитываться по прежним тарифам.