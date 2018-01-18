Владельцам карт "Мир" банка "Открытие" предлагают выгодный кэшбэк

С 12 января 2018 года держатели карт "Мир" Банка "Открытие" смогут получать обратно на счет до 20% средств, потраченных по картам "Мир" при оплате у партнеров кэшбэк-сервиса.

Новый кэшбэк-сервис платежной системы "Мир", к которому присоединился банк "Открытие", позволяет воспользоваться предложениями десятка торгово-сервисных предприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Вологде, Севастополе и Крыму. Среди партнеров - магазины, рестораны, аптеки, турагентства, салоны красоты, АЗС и другие. Ознакомиться со списком партнеров и их предложений можно на сайте privetmir.ru в каталоге предложений.

Чтобы начать получать кэшбэк на счет своей карты "Мир", клиенту необходимо пройти регистрацию и привязать свою карту "Мир" на сайте privetmir.ru, ознакомиться с перечнем участвующих предприятий и совершать операции оплаты картой "Мир" по их условиям. При этом процесс начисления кэшбэк абсолютно прозрачен: пользователь может самостоятельно отслеживать статус и размер кэшбэка за каждую совершенную покупку в личном кабинете на сайте программы.

В свою очередь, розничные предприятия, участвующие в программе, получают возможность увеличить свою целевую аудиторию за счет владельцев карт МИР. Сервис позволяет компаниям-участницам создавать целевые маркетинговые предложения для клиентов с учетом различных параметров, в том числе размера кэшбэка.