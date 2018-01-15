В Ялуторовском районе строят крупный комплекс для разведения скота

14:24 14 января 2018
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sakhalife.ru
| Фото: sakhalife.ru

В с. Петелино Ялуторовского района будет построен животноводческий комплекс на 1 тыс. 800 голов крупного рогатого скота. Работы по возведению уже начались.

Как сообщили в администрации Ялуторовского района, проект будет полностью реализован в 2019 году. Инвестиции, по предварительным данным, составят более 1 млрд 300 млн рублей, появится 30 новых рабочих мест. В настоящее время определено место будущего комплекса, огорожена производственная площадка. Уже ведутся земляные работы, завозятся строительные материалы, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: АПК , инвестпроекты , коровы , строительство , Ялуторовский район
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