В Ялуторовском районе строят крупный комплекс для разведения скота

В с. Петелино Ялуторовского района будет построен животноводческий комплекс на 1 тыс. 800 голов крупного рогатого скота. Работы по возведению уже начались.
Как сообщили в администрации Ялуторовского района, проект будет полностью реализован в 2019 году. Инвестиции, по предварительным данным, составят более 1 млрд 300 млн рублей, появится 30 новых рабочих мест. В настоящее время определено место будущего комплекса, огорожена производственная площадка. Уже ведутся земляные работы, завозятся строительные материалы, пишет ИА "Тюменская линия".
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