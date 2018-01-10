Банк "Открытие" первым в России запустил платежный сервис Samsung Pay для банков-партнеров

С 28 декабря 2017 года платежный сервис Samsung Pay доступен банкам-партнерам банка "Открытие".

Теперь держатели карт MasterСard банков-партнеров, владеющие мобильными телефонами Samsung, могут добавить карту в приложение Samsung Pay в своем смартфоне и оплачивать с его помощью товары и услуги в миллионах торговых точек по всему миру. Благодаря технологиям NFC (Near Field Communication) и Samsung MST (Magnetic Secure Transmission), Samsung Pay доступен практически везде, где принимаются банковские карты, даже в тех терминалах оплаты, которые принимают только оплату с использованием магнитной полосы.

Samsung Pay поддерживает широкий спектр мобильных устройств Samsung и обеспечивает высокую безопасность платежей с использованием технологий токенизации – использование цифрового кода (токена) вместо реального номера карты. Все платежи держателя карты защищены встроенной системой безопасности устройства Samsung KNOX.

"Мы рады быть первыми, кто предоставил данный сервис банкам-партнерам. Мы рассчитываем, что запуск Samsung Pay обеспечит дополнительные преимущества держателям карт и придаст новый импульс развитию карточных продуктов и сервисов наших партнеров – отметил Валерий Шведов, исполнительный директор по процессингу банка "Открытие". - Мы намерены активно развивать этот платежный сервис для банков-партнеров и в предстоящем году планируем подключить к нему карты VISA и МИР. На сегодняшний день мы предоставляем процессинговые сервисы и спонсорскую программу 39 кредитным организациям. Разрабатывая новые сервисы для держателей карт банка "Открытие", мы делимся нашими технологическими наработками с банками-партнерами".