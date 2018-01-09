В Тюмени откроется крупный логистический комплекс для интернет-магазинов

Агентство инфраструктурного развития Тюменской области ведет переговоры о создании в Тюмени логистического комплекса для интернет-магазинов и организаций электронной торговли. Логистический хаб расположится на территории индустриального парка "ДСК-500".

Финансирование проекта осуществляют инвесторы из России, Китая и Европы во главе с фондом FinShi Capital. В рамках инвестиционного проекта предусматривается реконструкция существующего производственного помещения площадью 130 000 квадратных метров и прилегающей территории.

Основная направленность комплекса – предоставление полного спектра логистических услуг для компаний, работающих в сфере электронной коммерции, в том числе в области фулфилмента. Для этого будут применены новейшие логистические решения, в том числе роботизация внутрискладской деятельности, автоматизация всех участков работы.

"Для ускоренного прохождения таможенных процедур на территории комплекса планируется реализация собственного таможенного терминала со складом временного хранения, а для быстрой дальнейшей отправки посылок – отделение Почты России. С применением логистических блокчейн-решений в проекте ожидают кратного сокращения времени, требуемого для таможенных операций и обмена документами, технология уже протестирована в Китае", — рассказывают в Агентстве инфраструктурного развития Тюменской области.

Для экспресс-доставки товаров из Китая и других стран Азии предполагается создание специализированного грузового авиатерминала. В проекте предусмотрены зона приема и проверки товара, складские помещения, зона cash and carry. Для удобства интернет-компаний в комплексе будут сконцентрированы все необходимые финансовые и транспортные сервисы.

После выхода на полную мощность хаб сможет обрабатывать свыше 50 000 заказов в день, будет создано свыше 400 новых рабочих мест. В проекте планирует принять участие компания Cainiao ( логистическая "дочка" группы Alibaba, Китай). Запуск проекта намечен на 2019 год.