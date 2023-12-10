Логистические компании несут убытки из-за непогоды в Тюменской области

До 20 % производительности теряют за один день снегопадов курьеры в Тюменской области. Доставка посылок задерживается от одного до двух дней.

По словам руководителя департамента логистических продуктов СДЭК Николая Пахомова, компании ежегодно увеличивают свои затраты на перевозки во время непогоды. Многим приходится повышать ставку курьерам, увеличивать время доставки или передоговариваться с клиентами на другой день.

"Есть еще вариант избежать ситуации, когда товар на складе так и не дождался своего курьера — это предложить клиенту доставку до ближайшего ПВЗ. Такая практика позволяет выдержать сроки, но мы не рекомендуем ее применение, из-за этого теряется доверие клиентов. Когда происходят резкие погодные изменения, мы планируем больше смен для курьеров и, соответственно, расширяем штат более чем на 80%, чтобы точно не доводить до ситуации, когда посылка остается недоставленной", - рассказал Пахомов.

Как правило, основные траты логистических компаний направлены на повышение ставки курьерам за меньшее число заказов, сообщила Тюменская линия.