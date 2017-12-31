Жители Тюменского района идут в бизнес

В Тюменском районе по последним данным зарегистрировано и работает более 5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. С каждым годом растет число малых предприятий и количество ИП.

Как сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова, в 2017 году в Тюменском районе реализовано 15 инвестиционных проектов, это полмиллиарда инвестиций, создано более 200 рабочих мест.

"Развитие предпринимательства для нас - одна из приоритетных задач. В текущем году мы модернизировали и адаптировали для предпринимателей страницу на официальном сайте района, разработали "Пакет сельского предпринимателя", внедрили обучающие проекты, такие, как "Школа фермеров", "Школа социального предпринимательства", "Стратегия жизни". В течение всего года выстраивали диалог с бизнесом во время "Делового чаепития с главой района". По итогам даются конкретные поручения, исполнение таких задач строго контролируется. Большая часть из них уже реализована", - отметила глава муниципалитета.

Светлана Иванова также добавила, что в конце 2017 года в Тюменском районе создано местное отделение одной из самых масштабных общественных организаций предпринимателей – "Опоры России". Его возглавил предприниматель и общественник из поселка Андреевский Рустам Арипов.

В планах администрации муниципалитета на 2018 год - создание и других общественных объединений, которые будут работать с предпринимателями Тюменского района при поддержке властей, пишут "Комсомольская правда в Тюмени".