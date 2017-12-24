Предприниматели Тюменского района объединяются в советы

12:31 24 декабря 2017
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www.michaeljemery.com
| Фото: www.michaeljemery.com

Около 130 представителей бизнеса Тюменского района принимают участие в работе муниципальных советов по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной политики, которые созданы в 18 муниципальных образованиях. Их координирует районный совет.

Советы представляют собой площадку, на которой ведется диалог между бизнесом и властью, обсуждаются актуальные вопросы развития предпринимательства. Среди них - изменения в законодательстве, виды государственной поддержки инвестиционной деятельности и сопровождение инвесторов, финансовая поддержка субъектов предпринимательства, развитие туризма в Тюменском районе, развитие придорожного сервиса и другие.

В течение года в рамках советов проходили презентации бизнес-планов потенциальных инвесторов, рассматривались проблемные вопросы, поступающие от предпринимателей и инвесторов. Была организована и "биржа контактов" с представителями кредитных учреждений и региональных институтов поддержки бизнеса, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Теги: бизнес , предпринимательство , совет , Тюменский район
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