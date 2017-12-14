Тюменским депутатам объяснили, зачем городу нужна концессия с Водоканалом

В январе 2018 года администрация города Тюмени и "Тюмень Водоканал" планируют заключить концессионное соглашение о развитии системы водоснабжения и водоотведения. Предстоящее решение касается абсолютно всех, а поэтому сейчас в городе идет активное обсуждение документа.

Так, 1 декабря горожане, чиновники, руководители и специалисты различных организаций, представители общественных организаций, экологи и другие заинтересованные лица приняли участие в публичном обсуждении. По словам заместителя города Павла Перевалова, на этой встрече прозвучало много важных мнений и замечаний, которые так или иначе будут учтены в дальнейшей работе.

Следующим шагом стало рассмотрение данного вопроса на заседании постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству в Тюменской городской думе.

Сегодня взаимоотношения администрации города и "Тюмень Водоканалом" строятся на основе договора аренду муниципального имущества, заключенного с 2006 по 2031 год. По словам заместителя главы Павла Перевалова, за более чем десять лет документ морально устарел и не позволяет дальше полноценно развивать системы водоснабжения и водоотведения. Помимо этого, в рамках существующего договора муниципалитет не может серьезно влиять на эти процессы.

"По условиям договора аренды "Тюмень Водоканал" обязан осуществлять текущее содержание объектов водоснабжения, выполнять работы по реконструкции капремонты и вносить арендную плату. С этой целью разрабатываются и реализуются инвестиционные, производственные программы предприятия. За 10 лет реализовано две инвестпрограммы, их реализация продолжается. Но с учетом изменения федерального законодательства в 2016 году в городе были рассмотрены и утверждены новые схемы водоснабжения и водоотведения. Это стратегический документ позволил нам впервые взглянуть развитие системы на долгосрочную перспективу, понять, к чему мы придем к 2040 году, если не будем делать ничего и действовать так, как сегодня. И определить, что же нужно сделать, чтобы и в 2040 году вода была чистой, стоки отводились, жители города жили в комфортных условиях", - сообщил Павел Перевалов.

В плане развития несколько ключевых пунктов. Так, для стабильного обеспечения качественной питьевой водой город планирует полностью перейти на подземный источник водоснабжения - с этой целью проведено исследование Заморозовском месторождении, его водные запасы поставлены на госучет как пригодные для хозяйственно-бытового назначения.

Второе важное решение – организация общесплавной системы канализации, то есть объединение хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций.

Следующий момент – организация единой станции приема жидких бытовых отходов, которая позволит убрать станции из черты города и жилой застройки. Оптимизация водопроводной сети. Здесь же вопросы по реконструкции и расширению канализационно-насосных станций – они достаточно давно действуют. Реконструкция Велижанского водозабора и так далее.

Очень важным направлением работы по схеме водоснабжения, по словам Перевалова, является доведение до ума и ввод в эксплуатацию недостроенных объектов. Их много. В них вложены деньги и муниципального и областного бюджета. Работы велись в разные годы, начиная с начала 2000-х годов. Эту проблему надо решать и оформлять объекты в муниципальную собственность.

"На реализацию решений, заложенных в схемах водоснабжения и водоотведения, потребуется порядка 23 млрд рублей инвестиций. Сумма значительная. В рамках существующих отношений с "Тюмень Водоканалом" такие инвестиции осуществить невозможно в силу законодательных ограничений. Поэтому возникла необходимость переходить на иные способы и инструменты привлечения средств, которые были бы закреплены соответствующими законами и иными правовыми актами", - пояснил Перевалов.

В качестве такого механизма привлечения денег, частных инвестиций в том числе, а также оптимизации расходов бюджета определено муниципально-частное партнерство – концессия. Она предусматривает , в течение которого он должен за свой счет создать и реконструировать полученное имущество, а также осуществлять эффективное управление им.

Преимущества соглашения заключаются в том, что концессионер - "Тюмень Водоканал" получает во владение и пользование муниципальное имущество на определенный соглашением срок - до 2031 года. Право собственности сохраняется за концедентом, то есть муниципальным образованием. Стоит отметить, что и долгосрочный характер взаимодействия, все риски деятельности "Тюмень Водоканала" будут обеспечены соответствующими банковскими гарантиями, чего сегодня нет. Что немаловажно, концессия дает городу право вмешиваться в управление предприятием – оно не будет иметь возможности приостановить свою деятельность, осуществляемое с использованием муниципального имущества, а также осуществлять тотальный контроль со стороны горадминистрации за деятельностью концессионера по строительству и реконструкции объектов с привлечением городской Службы технического контроля, сообщил заместитель главы.

Есть в соглашении и третья сторона в лице правительства Тюменской области. Оно будет осуществлять защиту потребителей посредством регулирования и гарантии соблюдения определенного уровня тарифов в течение всего периода соглашения.

"А как вы будете делить собственность, созданную в рамках концессионного соглашения?" - задал вопрос докладчику депутат Николай Романов.

"Право собственности на те объекты, которые передаются "Тюмень Водоканалу", ему не переходит, - подчеркнул чиновник. - У предприятия есть только право владения и пользования на период, определенный концессионным соглашением. Все те вложения в модернизацию и реконструкцию объектов, которые мы передаем, объекты, которые будут построены, будут оформлены в муниципальную собственность. Это принципиальный вопрос, который закреплен в законодательстве о концессии".