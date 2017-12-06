В Тюменской области открыли новое нефтяное месторождение

ООО "РН-Уватнефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", открыло новое нефтяное месторождение в пределах Западно-Герасимовского участка Уватского проекта. Месторождению присвоено имя Ю.В. Ознобихина – ветерана освоения нефтегазового комплекса Тюменской области, заслуженного геолога, видного ученого и руководителя.

Госкомиссия по запасам рекомендовала к постановке на государственный баланс извлекаемые запасы нефти по категории С1+С2 – 1,3 млн тонн.

""РН-Уватнефтегаз" планирует продолжить проведение геологоразведочных работ на месторождении им. Ю.В. Ознобихина, которые включают бурение новых скважин и изучение добычных характеристик с помощью операций гидроразрыва пласта", — сообщили в пресс-службе компании.

Фото: группа ПАО "НК "Роснефть" / vk.com