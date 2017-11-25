"Тюменский бройлер" запускает крупный инвестпроект

13:52 25 ноября 2017
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meridian.t-l.ru

Птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" готова начать реализацию крупнейшего за последние годы инвестиционного проекта по строительству шести новых корпусов. Только на первом этапе вложения составит 1,6 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Вместе с генеральным директором ПРОДО Петром Илюхиным мы представили проект губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву, который его всецело поддержал, - говорит директор птицефабрики Оксана Величко.  - В ПРОДО приняли решение, что приоритетом в развитии компании будет птицеводство. Оценивалась перспектива развития рынка, готовность коллективов к инвестиционной деятельности. В результате мы вошли в число трех птицефабрик в структуре группы, которые выбраны для дальнейшего развития".

Сейчас на "Тюменском бройлере" производится 32 тысячи тонн готовой продукции в год, в  следующем году здесь намерены выйти на 38,5 тысяч тонн.

"Сегодня у нас есть проект, который прошел госэкспертизу, сметная документация и разрешение на строительство. Готовность к началу работ высочайшая", - пояснила директор предприятия.

Теги: АПК , инвестпроекты , Тюменский бройлер
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