"Тюменский бройлер" запускает крупный инвестпроект

Птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" готова начать реализацию крупнейшего за последние годы инвестиционного проекта по строительству шести новых корпусов. Только на первом этапе вложения составит 1,6 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Вместе с генеральным директором ПРОДО Петром Илюхиным мы представили проект губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву, который его всецело поддержал, - говорит директор птицефабрики Оксана Величко. - В ПРОДО приняли решение, что приоритетом в развитии компании будет птицеводство. Оценивалась перспектива развития рынка, готовность коллективов к инвестиционной деятельности. В результате мы вошли в число трех птицефабрик в структуре группы, которые выбраны для дальнейшего развития".

Сейчас на "Тюменском бройлере" производится 32 тысячи тонн готовой продукции в год, в следующем году здесь намерены выйти на 38,5 тысяч тонн.