В Тюменской области начали производство экономичной силиконовой краски

Завод "Битекс-Сибирь", расположенный в Заводоуковске Тюменской области, запустил производство силиконовой краски Farbe, которая по некоторым характеристикам в два раза превосходит аналогичный продукт зарубежных брендов и является более экономичной, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Это касается, прежде всего, такого показателя, как укрывистость. То есть способность краски при равномерном нанесении перекрывать цвет поверхности, на которую он был нанесен. От этого напрямую зависит, сколько краски вы тратите, а, значит, появляется реальная экономия", - говорит учредитель завода Андрей Снисаренко.

Отсутствие таможенных платежей, транспортных расходов (импортный продукт везут из Европы) и полная автоматизация производства делают эту краску дешевле зарубежных аналогов, то есть доступней для потребителя.