Новый год без хлопот с кредитной картой Запсибкомбанка

Покупка подарков несет нам и нашим близким не только радость, но и дополнительные расходы. Чтобы покрыть свои расходы на новогодний праздник, не дожидаясь зарплаты, оформите заранее кредитную карту Запсибкомбанка на специальных условиях, и у вас будет больше возможностей воспользоваться выгодными предложениями магазинов, которые начинаются уже в начале декабря.

Уже каждый 5-й клиент, имеющий зарплатную карту Запсибкомбанка, сделал свой выбор и открыл кредитную карту в "своем" банке. Но как выбрать подходящую карту?

1) Если вы уверены, что можете вернуть потраченные средства с карты в течение трех месяцев, то есть ваши расходы будут не более трех зарплат, рекомендуем оформить кредитную Супер-карту "100 дней" Запсибкомбанка.

Кредитная Супер-карта "100 дней" с увеличенным льготным периодом 100 дней дает вам возможность в течение трех месяцев беспроцентно использовать кредитные средства на покупки и снятие наличных. Максимально возможный лимит по карте – до 600 000 рублей. К тому же по Супер-картам "100 дней" Gold и Platinum действует новогоднее предложение — комиссия за обслуживание не взимается до 31 января 2018 года.

2) Если вы не уверены, что сможете погасить задолженность по кредитной карте в полном объеме по истечению трех месяцев или Вам нужен большой лимит, рекомендуем оформить кредитную карту "Потребительская карта" Запсибкомбанка. Этот тип кредитной карты позволит распределить стоимость Ваших новогодних расходов на несколько месяцев/лет комфортным платежом или до момента, пока у Вас не появится возможность досрочно погасить всю задолженность по карте.

По потребительской карте также действует новогоднее предложение — комиссия за первый год обслуживания не взимается.

"В прошлом году треть всех "новогодних денег" по кредитным картам была потрачена на покупки в супер- и гипермаркетах (33% потраченных средств). Также в предновогодний месяц растут традиционно расходы на покупки подарков, бытовой техники, онлайн-покупки. Ожидаемо вырастают расходы и на красоту и здоровье. Если расплачиваться кредитной Супер-картой "100 дней" Visa Gold, то можно вернуть до 15 000 рублей, потраченных в категориях "Мой автомобиль" и "Красота и здоровье", и сразу же их потратить на приятные сюрпризы родным и друзьям, что делает Супер-карту идеальным решением в преддверии Нового года! Подавайте заявку на получение кредитной карты сейчас, а не откладывайте на потом. Это позволит избежать новогодней суеты по покупке подарков и воспользоваться лучшими предложениями для покупок к новогодним праздникам!", — прокомментировал Иван Бочарников, директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Подробную информацию по кредитным картам можно узнать в ближайшем к Вам офисе Запсибкомбанка, по телефону контакт-центра Запсибкомбанка 8-800-100-5005, а также на официальном сайте банка.