Ведущий российский разработчик искусственного интеллекта и ПО открывает в Тюмени свой офис

Генеральный директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров открывает офис компании в Тюмени

Ведущий разработчик искусственного интеллекта и ПО в России компания Cognitive Technologies 14 ноября объявил об открытии офиса компании в Тюмень.

По словам генерального директора Cognitive Technologies Андрея Черногорова, Тюменская область является одной из ключевых точек экономического роста нашей страны. В ней налицо и высокий уровень востребованности в ИТ, и наличие квалифицированных трудовых ресурсов, и благоприятный инвестиционный климат:

"Руководство области является одной из продвинутых и прогрессивных в России управленческих команд. Оно стремится сохранить и преумножить потенциал инновационных разработок региона, стимулируя компании-разработчики открывать производства в области, создавать там свои представительства. Такая схема позволяет региону приостановить утечку средств и кадров. Это фактически китайская модель ведения бизнеса, спроецированная на региональный масштаб. Наконец, Тюменская область - один из профицитных субъектов РФ".

Основными направлениями деятельности Cognitive Technologies – Тюмень станет реализация проектов и внедрение решений по автоматизации закупочной деятельности (автоматизации снабжения) с использованием новейших технологий искусственного интеллекта и блокчейна для предприятий нефтегазового сектора. По словам Черногорова, это наш целевой сегмент в данном проекте.

"Одной из наших основных задач мы видим вытеснение дорогостоящих решений западных производителей. Они стали высокорискованными и не соответствуют современной конъюнктуре. Недавние истории с продукцией известных российских разработчиков в США лишний раз напоминают нам, что политические риски никуда не делись из ИТ-отрасли, а только обострились", - отметил руководитель компании.

В числе других задач нового офиса - локализация разработок на собственных платформах, а также оказание технической поддержки.

В рамках своей деятельности в Тюменской области компания Cognitive Technologies активно развивает сотрудничество с руководством региона в направлениях развития кадрового потенциала региона и совершенствования ИТ-инфраструктуры. Совместно с Правительством Тюменской области компания приступила к реализации образовательного проекта при участии областного технопарка, по повышению квалификации ИТ-специалистов и возможностью их последующего трудоустройства в Cognitive Technologies.

Специалисты компании планируют образовательные курсы и мероприятия по обучению программистов, тестировщиков, системных аналитиков и представителей других направлений разработки ИТ. Другим примером сотрудничества с руководством региона стало открытие школы программирования на территории областного технопарка. "Совместными усилиями мы развиваем рынок труда, инвестируем в него свои ресурсы и средства, инициируем инфраструктурные проекты", говорит Андрей Черногоров.

Компания предполагает довести численность сотрудников тюменского офиса до 150 человек в течение года.

Компания Cognitive Technologies является ведущей российской компанией в области разработки и внедрения программного обеспечения. Технологическим лидером на рынке систем корпоративной автоматизации, робототехнических систем, систем управления закупками, электронного документооборота, распознавания, ввода и обработки документов. Компания с 1993 года проводит системные научные исследования и разработки, позволяющие ей использовать в своих продуктах и решениях наиболее современные и мощные технологии, многие из которых не имеют аналогов в мире. В компании работают 4 доктора и 43 кандидата наук.

За 20 лет компания реализовала на рынке свыше 10 000 проектов. В числе заказчиков - МЧС, МВД, ФСБ, Минкомсвязи России, Минэкономразвития России, ЦБ России, Пенсионный фонд РФ, Сбербанк России, проекты по автоматизации в субъектах РФ, ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Россети", ГК "Автодор", ОАО Газпром, КБ Газпромбанк, Норильская горная компания, ОАО ММК, ОАО Ростелеком, ОАО Сибнефть и др. Многие из этих проектов успешно работают более десяти лет.

Cognitive Technologies является оператором крупнейших пяти электронных торговых площадок России. Система управления закупками компании установлена в АО "Газпромбанк", ГК "Автодор", ОАО "Россети", ОАО ЕЭТП, а также ОАО "НК "Роснефть" совокупный оборот которых оценивается аналитиками порядка 3 трлн. рублей.

Компания является основным разработчиком системы машинного зрения в стратегическом проекте по созданию беспилотного транспортного средства на базе КАМАЗ, проекте по созданию "умного" сельского хозяйства совместно с "Ростсельмаш" и "Союз-Агро", а также собственной интеллектуальной платформы по созданию беспилотных транспортных средств C-Pilot.

По информации пресс-службы Cognitive Technologies