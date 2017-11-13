Мини и Мани разыгрывают графические планшеты

Запсибкомбанк

Не за горами самый нарядный праздник – Новый год, герои программы финансовой грамотности Мини и Мани устраивают конкурс, где каждый ребенок сможет стать стилистом новогодней версии логотипа Запсибкомбанка. Ведь именно детям присущи самые смелые идеи и невероятные фантазии.

К участию в уникальном конкурсе "Новогодний наряд для логотипа Запсибкомбанка" приглашаются ребята в возрасте от 3 до 14 лет. Авторы-победители получат в награду графические планшеты.

Лучшие новогодние логотипы будут размещены на главной странице сайта Запсибкомбанка. Дополнительными подарками к планшету станет участие победителя в рекламной компании программы "Мини Мани" и индивидуальная экскурсия по банку.

Итак, с чего начать?

Во-первых, проверить зарегистрированы ли вы в одной из групп Запсибкомбанка в социальных сетях:

- ВКонтакте – vk.com/zapsibo

- Facebook – facebook.com/zapsibcombank

- Одноклассники – ok.ru/zapsibcombank .

Во-вторых, придумать идею и нарисовать ее на бумаге формата А4, подать заявку на конкурс.

В-третьих, следить за новостями в социальных сетях. И конечно, готовиться к Новому году.

Конкурс проводится с 9 ноября, заявки принимаются до 1 декабря.

"Мы ценим обратную связь от наших клиентов, в том числе от совсем юных. Уверена, участие в этом конкурсе поможет ребятам не только раскрыть творческий потенциал, но и создаст праздничное настроение! Мы же с удовольствием полюбуемся логотипом нашего банка в новогодних нарядах", – рассказала начальник управления по связям с общественностью и рекламе Запсибкомбанка Ирина Романенко.

Рисуйте! Создавайте праздник своими руками!

"Мини Мани" ждут своего "героя"!

Подробнее с правилами проведения конкурса можно ознакомиться здесь.