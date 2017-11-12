Тюменские заводы "Стеклотех" и "Бенат" работают над новым продуктом

Новая продукция появится благодаря деловому сотрудничеству двух тюменских заводов - "Стеклотех" и "Бенат". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

Как рассказала генеральный директор завода "Стеклотех" Елена Острягина, предприятия работают над созданием нового вида стеклотары. Впоследствии появится целая серия нового продукта под названием "Русский стиль" в бутылках объемом 0,25, 0,5 и 0,75 литра. "Упаковку можно будет назвать дизайнерской, а продукт – оригинальным, который будет выделяться на торговой полке", - отметила руководитель.

Также продолжается совместная работа "Стеклотеха" с заводом "Очаково". Благодаря контрактам между тюменскими предприятиями из конечной цены местной продукции практически исключаются транспортные расходы, а товары становятся более конкурентоспособными.