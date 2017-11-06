Тюменцы побывали на международной выставке металлообработки в Германии

Тюменский завод "Профмодуль" по персональному приглашению организаторов принял участие в международной отраслевой выставке металлообработки EMO 2017 "EMO HANNOVER" в Германии, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Мы получили персональное приглашение на крупнейшую в мире выставку со своим станком TAURUS 550, который по нашему заказу сделали в Германии. Хотя станок – это, наверное, слишком узкое понятие. По большому счету – это токарно-обрабатывающий центр, который вызвал большой интерес в Ганновере. Его приобретение стало возможным, в том числе, и благодаря поддержке областных властей. Главное предназначение – высокоточная обработка деталей большого размера, весом до полутора тонн. Подобных токарных центров в Тюменской области больше нет, он вообще большая редкость на территории России. Так что внимание к нам было обеспечено", - рассказал инженер тюменского завода Клаус Шольц.

На выставке были представлены последние технологии в металлообработке, благодаря чему тюменцы смогли получить новые знания, оценить свои перспективы, свериться с лучшими производителями в том, насколько технологично они работают.

"Мы познакомились с тенденциями в сфере разных технологий сверления. Это новое направление машиностроения. Например, отверстие диаметром два сантиметра пробивается на 12 метров в чугуне. Другое направление – это эффективное использование пластин, применяемых для резцов, - тоже целая наука, целый мир. Третье направление - контрольно-измерительные приборы, которые с каждым годом становятся все совершенней. Все это очень важно для наших специалистов, которые должны знать технические ориентиры", - добавил Клаус Шольц.