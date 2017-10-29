Завод стройматериалов в Заводоуковске расширяет ассортимент продукции

12:14 29 октября 2017
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superstroyka.com
| Фото: superstroyka.com

Завод "Битекс-Сибирь", расположенный в Заводоуковске, расширяет ассортимент выпускаемой продукции. Линейку пополнили силиконовые краски "барашек" и "короед", которые не уступают по качеству зарубежным аналогам.

Как рассказал учредитель завода Андрей Снисаренко, новая продукция прошла многочисленные испытания. "Силиконовые штукатурки "барашек" и "короед" брэнда Farbe совершенно не имеют запаха. Это очень важно, особенно для работы в закрытых помещениях. Испытательным путем нам удалось добиться усиленной прилипаемости, это значит, что держаться на фасаде штукатурка будет почти в два раза лучше, чем большинство аналогов известных марок", - прокомментировал руководитель.

Также на предприятии ставят перед разработчиками задачу добиться эластичности, как у резины. Благодаря такому свойству штукатурка может сжиматься и растягиваться, а значит и усадка дома, и последующие трещины ей будут не страшны. Также планируется достичь  водоотталкивающего эффекта и повышенного коэффициента паропроницаемости. С такой штукатуркой грибок стенам не грозит, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

"Все это вместе взятое позволяет нам уверенно говорить о создании качественного
импортозамещающего продукта", - утверждает Андрей Снисаренко.

Теги: строительство , производство , завод
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