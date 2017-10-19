В Югру пришло в 1,5 раза больше посылок из-за рубежа, чем в Тюменскую область

По предварительным итогам девяти месяцев 2017 года Почта России обработала 208 миллионов международных почтовых отправлений с товарными вложениями. Поток посылок, мелких пакетов и отправления EMS на импорт и экспорт возрос на 43%.
В ММПО Кольцово (Екатеринбург) за тот же период было принято свыше 30 миллионов международных отправлений, поступивших из Харбина. По сведениям УФПС Тюменской области, в целом уральцы получили порядка 15,5 миллионов международных отправлений (рост 58,8%). Из них 1,8 миллионов — это жители Тюменской области, 2,7 миллионов — ХМАО, 1 миллион — ЯНАО. Больше всего посылок поступило в Свердловскую область — 5,8 миллионов.
Фото: пресс-служба УФПС Тюменской области
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