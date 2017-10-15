Заводоуковский завод "Битекс" побил собственный производственный рекорд

Новый производственный рекорд установили на заводоковском заводе "Битекс-Сибирь", выпустив 350 тонн продукции в месяц, включая краски, штукатурки, грунтовки и специальные защитные покрытия.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, предыдущий максимальный показатель составлял 200 тонн продукции в месяц, его на заводе достигли два года назад.



"В текущем году нам удалось значительно увеличить загрузку завода, но еще есть, куда расти. Проектная мощность производства составляет 750 тонн в месяц, если предприятие

работает в одну смену. При необходимости есть возможность нарастить объемы", - прокомментировал учредитель "Битекса" Андрей Снисаренко.

В настоящее время предприятие ставит задачу наладить продажи. Особое внимание уделяется интернет-продажам на сайте myfarbe.ru. "На создание площадки ушло около года, но уже сейчас видим реальную отдачу", - отмечает руководитель.

Преимущество сайта в том, что он работает круглосуточно, доступен в разных регионах страны и заменяет большое количество персонала. Уже удалось наладить продажи в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край.