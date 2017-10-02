Запсибкомбанк улучшает условия по картам Мир

Запсибкомбанк

Запсибкомбанк улучшает условия по программе "Бонусы" для классических карт "Мир" c 4 октября.

Теперь "Бонусы" Запсибкомбанка подключены к классическим картам "Мир" автоматически и бесплатно; в 2 раза больше бонусов*, до 1 % от суммы операции (1 бонус за 100 рублей); можно накопить и потратить** до 5 000 бонусов в течение года. 1 бонус = 1 рубль.

"Мы всегда стремимся предложить нашим клиентам наиболее интересные условия. Теперь копить можно еще быстрее. Новые условия будут актуальны как для держателей действующих карт "Мир", так и новых карт, оформленных с 4 октября 2017 года. Напоминаю, карту "Мир" Запсибкомбанка могут получить не только клиенты, получающие заработную плату, пенсию, социальные пособия, стипендии, но и любой желающий. Уже более 130 000 клиентов открыли карту "Мир" Запсибкомбанка. Присоединяйтесь – наш "Мир" стал еще выгоднее", – прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Оформить заявку на карту "Мир" можно на сайте, в Интернет-Банке или в любом офисе Запсибкомбанка.

Подробнее о картах "Мир" – на сайте банка.

*В сравнении с актуальными условиями, предоставляемыми Запсибкомбанком по программе "Бонусы" на 29.09.2017года.

** Трата бонусов доступна после накопления за счет покупок по карте 1 000 бонусов. С правилами начисления и "сгорания" бонусов, актуальными условиями программы "Бонусы" можно ознакомиться на сайте банка www.zapsibkombank.ru.