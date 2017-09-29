Тюменский "Стеклотех" расширил ассортимент

С начала года на тюменском заводе "Стеклотех" стали выпускать шесть новых видов бутылок, а этой осенью к ним добавится еще одна – для химического растворителя, изготавливаемого в Можге.

Удмуртская компания заказала "Стеклотеху" 4 миллиона бутылок, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Нам интересно экспериментировать, - говорит генеральный директор завода Елена Острягина. До недавнего времени ассортимент "Стеклотеха" был ограничен пищевой промышленностью, теперь подключилась химическая. В этом году удалось установить еще одну линию, как следствие, можем рассчитывать на увеличение мощности. Если раньше мы работали, выпуская пол-литровую бутылку со скоростью 180 капель раскаленного стекла в минуту, то установка нового оборудования позволила рассчитывать на 200-210 капель в минуту".

Кроме того, сейчас на "Стеклотехе" занялись производством так называемых "пузатых" пивных бутылок из коричневого стекла объемом литр и пол-литра – это последняя разработка специалистов завода и заказчиков. На сегодня она проходит тестирование на противоударность и гидродавление. Если испытания пройдут успешно, уже в октябре новая продукция пойдет в производство.