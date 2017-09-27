В Тюмени открывают еще один продовольственный логистический центр

Крупный логистический комплекс будет обслуживать 160 магазинов сети "Пятерочка" в Тюменской области и в Югре.

Инвестор, компания "ТюменьЛогоЦентр", вложила в строительство комплекса на площадке "ДСК-500" около полутора миллиардов рублей, якорный арендатор — X5 Retail Group. Она разместит здесь распределительный центр, под него задействуют 26 тысяч квадратных метров, сообщают в пресс-службе губернатора области.

"Этот распределительный центр обеспечивает оперативную доставку свежей продукции потребителям, он поможет нам расширить портфель местных производителей, нарастить объемы сотрудничества с ними, быть интересней для покупателей, так как итоговая цена зависит и от логистических затрат", — отмечает директор уральского дивизиона X5 Retail Group Ольга Пытько.

Комплекс в Тюмени выстроили за год с небольшим. По словам побывавшего там накануне Владимира Якушева, этот проект обеспечит для Тюменской области около 250 прямых и 100 смежных рабочих мест.

Это третий открывшийся за последние два года крупный логистический комплекс в Тюмени. В 2015 году заработал логистический центр торговой сети "Магнит" площадью 50 тысяч квадратных метров, в июле начал действовать логистический комплекс фармацевтической компании "Катрен".

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области