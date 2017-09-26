Банк "Открытие" отменяет комиссию за перевод средств с карт сторонних банков для новых клиентов

С сентября банк "Открытие" отменяет комиссию за перевод средств на свои карты с карт, эмитированных сторонними банками. Данным предложением смогут воспользоваться все клиенты банка, оформившие заявку на выпуск дебетовых карт в рамках тарифных планов "Базовый", "Оптимальный" и "Премиум". Перевод можно осуществить с использованием реквизитов банковской карты через интернет-банк "Открытие Online" и Мобильный банк в течение первого месяца использования карты. С более подробной информацией по тарифным планам банка "Открытие" можно ознакомиться здесь.