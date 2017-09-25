Победитель акции "Всегда вместе" определен

Запсибкомбанк

15 сентября в головном офисе Запсибкомбанка по адресу: Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1, состоялся долгожданный розыгрыш 500 000 рублей среди участников акции "Всегда вместе".

В розыгрыше приняли участие клиенты, которые открыли или продлили действующий вклад с 1 марта по 31 августа 2017 года включительно и выразили согласие на участие в акции – более 31 500 вкладов.

Мы рады поздравить нашего победителя – жительницу города Белоярский Олесю Богословенко.

"Запсибкомбанк всегда поддерживает своих постоянных клиентов. Акции, которые мы проводим – отличная возможность подарить нашим клиентам шанс реализовать свои мечты. В следующем месяце стартует новая акция – следите за новостями на сайте банка или в электронных рассылках, принимайте активное участие, ведь шанс стать победителям есть у каждого",– отметил директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.