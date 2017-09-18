Запсибкомбанк дает по кредитке постоянные 100 дней без процентов

Запсибкомбанк

Для многих кредитная карта – это помощник как в крупных запланированных и не запланированных приобретениях, так и повседневных покупках. Кто-то пользуется картой во время путешествий, а кто-то просто держит под рукой как запасной кошелёк - на всякий случай.

С конца лета интерес к кредитной Суперкарте "100 дней" растет. Обновленные кредитные продукты Запсибкомбанка привлекают своими условиями:

Кредитный лимит – до 600 000 руб.;

100 дней льготного периода на покупки и снятие наличных;

Возможность вернуть до 5% от суммы покупок по карте;

Возможность бесплатного пользования картой;

Бесплатные сервисы "Мобильный банк" и "Интернет-банк".

С бесплатным сервисом "Интернет-банк" клиенты получют очевидные преимущества: гашение задолженности по карте происходит день в день, не нужно ходить в офис; постоянный контроль за деньгами 24 часа в сутки семь дней в неделю, получение актуальной информации по всем кредитным картам и иным кредитным продуктам Запсибкомбанка; переводы с карты других банков на кредитную карту без комиссии.

"По кредитной Суперкарте "100 дней" Visa Gold можно взять в долг у банка на 3 месяца и не платить проценты за пользование кредитными средствами. Согласитесь, это удобнее, чем занимать у друзей или родственников, или обращаться за небольшим кредитом в банк. Главное – не забыть погасить карту, ведь 100 дней – это огромный срок. 100-дневный льготный период возобновляется сразу после полного погашения долга. А еще с покупок по карте банк возвращает 5% от суммы покупки, при активном пользовании картой уже к Новому году Вы сможете потратить эти деньги на подарки родным и близким", – прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Подробнее о кредитных картах Запсибкомбанка можно ознакомиться на сайте, во всех офисах банка, а также по телефону 8-800-100-5005 (звонок по РФ бесплатный).