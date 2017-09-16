Заводоуковский изготовитель красок завоевывает столичный рынок

Завод "Битекс-Сибирь", расположенный в Заводоуковске Тюменской области, выпускает более 35 видов фасадных и интерьерных красок и уже наладил поставки продукции за пределы региона, в том числе в Москву, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Кроме того есть заказы из Уфы, Екатеринбурга и Новосибирска, но объемы столичного строительного рынка существенно выше. Накануне следующего летнего сезона мы готовы инвестировать в производство, чтобы в будущем удовлетворить выросший спрос на нашу продукцию", - отмечает учредителя завода Андрея Снисаренко.

По его словам, хорошо продаются силиконовые и силоксановые краски, грунтовки и штукатурки, которые обладают высокой влагостойкостью и паропроницаемостью. Для заказчиков в приоритете качество заводской продукции, которая не уступает любым зарубежным аналогам, но гораздо выгоднее по цене. Сейчас ведутся переговоры с дилерами из других регионов, которые хотят сотрудничать с тюменскими производителями. Последние предложения были из Оренбурга и Челябинска.