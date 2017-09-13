Для своих клиентов Запсибкомбанк рефинансирует кредиты на лучших условиях

Запсибкомбанк

В Запсибкомбанке продолжает действовать программа рефинансирования кредитов по ставке от 10% годовых в рублях. Наши клиенты уже ощутили преимущества от изменения условий по кредитам, ранее полученных в других банках.

Конечно, в первую очередь, данная программа будет интересна тем, кто ранее взял потребительский кредит с высокими ставками и продолжает все еще его выплачивать, ведь теперь можно перевести кредит в "свой" банк на лучших условиях. Преимущества рефинансирования от Запсибкомбанка – это ваши возможности:

рефинансировать любой кредит;

объединить до 5 кредитов в один, чтобы иметь единую дату платежа;

уменьшить ежемесячный платеж по кредитам за счет изменения ставки или срока кредита;

снять обременение с недвижимости или автомобиля, находящегося в залоге в другом банке.

"Программа рефинансирования Запсибкомбанка прежде всего рассчитана на наших клиентов, у которых имеются кредиты в других банках. При этом, например, рефинансирование ипотеки мы можем предложить оформить клиенту любого банка. Важно, чтобы вы были ответственным заемщиком и вовремя оплачивали свои кредиты. Рефинансирование для многих становится хорошей возможностью снизить переплату и получить новые условия кредитования. При этом мы позаботились и об удобстве гашения. В личном кабинете бесплатного сервиса "Интернет-Банк" можно настроить Автогашение и платеж будет автоматически перечисляться в счет погашения кредита. Если появились деньги для досрочного гашения, то вы также можете его осуществить в Интернет-Банке, сократив до минимума походы в офис", - рассказал директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Для оформления рефинансирования кредитов можно оставить заявку на сайте банка или обратиться в ближайший к вам офис.