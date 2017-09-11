Запсибкомбанк назвал победителей акции "Пополните вклад этим летом"

Запсибкомбанк

Победителям акции "Пополните вклад этим летом" стали Иван Анатольевич и Сергей Владимирович из Тюмени, а также Яна Викторовна из Надыма.

Тюменцы свои iPhone 7Plus уже получили, третий гаджет ждет своего владельца в офисе Запсибкомбанка.

Розыгрыша состоялся 25 августа. "Впечатления от выигрыша самые положительные, не ожидал даже, что могу выиграть iPhone", - делится впечатлениями один из счастливчиков.

В акции участвовали более 7 800 вкладчиков, пополнивших и открывших вклады в период с 9 июня по 15 августа 2017 года.

"Для нас стало традицией проводить ежегодные акции среди наших клиентов с розыгрышем полезных призов. Для участников акций мы ставим достижимые цели, чтобы каждый клиент имел равные шансы на выигрыш. Летом завершилась еще одна акция "Всегда вместе" с розыгрышем 500 000 рублей. Розыгрыш состоится 15 сентября, имя победителя будет опубликовано до 25 сентября. И совсем скоро стартует новая акция – открывайте вклады и участвуйте", - отметил директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Информация о победителях акции опубликована на сайте банка в разделе Акции и спецпредложения.