Запсибкомбанк успешно реализует ипотечные программы

Запсибкомбанк

Операционный офис "Омский" ПАО "Запсибкомбанк" успешно реализует программц "Кредит на строительство жилого дома своими силами".

Многие клиенты смогли воспользоваться данной программой для улучшения своих жилищных условий и уже сейчас реализовали свое давнее желание – строительство собственного дома.

Преимущества данной программы - длительный срок кредита до 20 лет, низкая процентная ставка 13,5 % годовых, которая снижается после ввода дома в эксплуатацию и оформления в качестве обеспечения построенного дома до ставки, предусмотренной стандартной ипотечной программой банка. Таким образом, банк до выдачи кредита не требует наличия твердого обеспечения в виде недвижимости. Более подробно ознакомиться с этим и другими предложениями по ипотечным кредитам можно на сайте.

По словам директора операционного офиса "Омский" Руслана Деева: "Ипотечное кредитование является одним из приоритетных направлений Запсибкомбанка и сегодня предлагает отличное предложение для любителей загородной недвижимости – кредит на строительство дома своими силами. Получить кредит можно целиком или частями, по мере строительства дома, что позволит клиентам сэкономить, так как проценты начисляются на фактически использованный лимит. Не откладывайте решение жилищного вопроса в формате "загородная недвижимость", воспользуйтесь нашим предложением".