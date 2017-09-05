Новый уровень интернет-банка Запсибкомбанка – управление всеми ипотечными кредитами, не выходя из дома

Клиентам Запсибкомбанка управлять своими кредитами с аннуитетными платежами в интернет-банке* стало еще удобнее. С 1 августа Запсибкомбанк запустил сервис для управления ипотечными кредитами с аннуитетным графиком гашения для всех своих клиентов.
"Мы дорожим временем клиентов, поэтому продолжаем повышать удобство сервиса "Интернет-банк". Управляя своим аннуитетным кредитом, клиент может не только просматривать информацию по кредиту, но и планировать платежи, в том числе подавать заявление на досрочное гашение кредита в любой сумме и в любое время. Уверены, что наши заемщики по достоинству оценят такую возможность", – отметил директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.
*Интернет-банк Запсибкомбанка можно подключить самостоятельно в любом банкомате банка при наличии карты Запсибкомбанка или обратиться в офис банка.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru