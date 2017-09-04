Запсибкомбанк предлагает компаниям бесплатно попробовать РКО

Запсибкомбанк

В Запсибкомбанке продолжает действовать специальное предложение - "Попробуй РКО за 0 рублей!"

Особые условия открытия расчетного счета предлагаются компаниям, которые ранее обслуживались в банке, у которого отозвали лицензию или ввели временную администрацию. С помощью специального предложения банка можно оценить все преимущества обслуживания в Запсибкомбанке.

Стоимость ведения счета в течение двух календарных месяцев составит 0 рублей.

В пакет услуг "Попробуй РКО за 0 рублей!" включено проведение до 5 платежей в месяц, установка системы "ЗапСиб iNet", открытие счета корпоративной карты и продленное операционное время по системе "ЗапСиб iNet" до 18:00 по московскому времени.

Для активации пакета услуг "Попробуй РКО за 0 рублей!" нужно предоставить в офис Запсибкомбанка при открытии расчетного счета документ, подтверждающий наличие счета организации в банке, у которого отозвали лицензию или ввели временную администрацию. Ознакомиться с полной информацией об акции можно на сайте Запсибкомбанка.

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"Надежность и стабильность финансового партнера являются одними из решающих факторов при выборе банка, тем более в последнее время, когда участились случаи отзыва Центробанком России лицензий у банков, а также ввода временной администрации. Запсибкомбанк на рынке банковских услуг уже 27 год. Входит в топ-100 надежных банков за 2016 год по версии журнала "Forbes", а также, по оценке "Эксперт РА" Запсибкомбанку присвоен рейтинг ruА, прогноз по рейтингу "Стабильный". За 1 полугодие 2017 года Запсибкомбанк попал в топ-30 по исследованию российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса, согласно оценке "Эксперт РА"", - прокомментироваладиректор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

Взвешенный подход к управлению рисками, стратегическому планированию, развитию бизнеса позволяет банку ежегодно укреплять свои позиции. По состоянию на 1 августа 2017 года чистые активы банка составили 108,5 млрд. рублей. Чистая прибыль по итогам работы за 7 месяцев 2017 года составила 1 133,06 млн. рублей, что в 3 раза превышает показатель по отношению к аналогичному периоду прошлого года.