Тюменцам рассказывают, как оформить в собственность постройки на даче

Как оформить право собственности на садовый домик и хозяйственные постройки объяснили в отделе регистрации объектов недвижимости Росреестра по Тюменской области.

В связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года федерального закона о государственной регистрации недвижимости государственный кадастровый учет и регистрация прав на созданное здание или сооружение, для строительства которых в соответствии с федеральными законами не требуется разрешение на строительство, осуществляются на основании технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположены такие объекты недвижимости.

Для подготовки технического плана на садовый дом либо иное строение, расположенное на садовом земельном участке (баню, гараж, хозяйственную постройку), необходимо обратиться к кадастровому инженеру. После этого правообладатель земельного участка либо его представитель по доверенности вправе обратиться в орган регистрации прав с заявлением о постановке на государственный кадастровый учет и регистрацию прав на такой объект недвижимости на основании технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок.

Размер государственной пошлины за регистрацию права собственности физического лица на строение, расположенное на садовом земельном участке, составляет 350 рублей, отмечают в пресс-службе Росреестра.