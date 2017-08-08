Запсибкомбанк предлагает выгодное рефинансирование

Запсибкомбанк

Программа рефинансирования от Запсибкомбанка дает возможность переоформить практически любой кредит на выгодных условиях: потребительский, ипотеку, автокредит, задолженности по кредитной карте или овердрафту.

Вы добросовестно погашаете кредит в другом банке, не допускали просрочек и хотите уменьшить ежемесячный платеж?

У вас несколько кредитов, положительная кредитная история и вы устали отслеживать сроки и суммы платежей по разным кредитам?

Программа рефинансирования кредитов в Запсибкомбанке для вас открыта. Вы можете перейти в Запсибкомбанк на более выгодных условиях, чем имеете в текущем банке: ставка по ипотеке от 10 % годовых и от 12,4% годовых по прочим кредитам. Рефинансирование позволяет уменьшить размер ежемесячного платежа и объединить платежи по всем кредитам в один в одном банке.

Помимо вышеуказанных преимуществ, программа рефинансирования в Запсибкомбанке позволит:

изменить срок кредита – в большую или меньшую сторону;

скорректировать валюту кредита, если кредит был в иной валюте, можно перевести в рубли;

использовать возможность снять обременение c квартиры при оформлении кредита без залога или под залог иной недвижимости.

"Программа рефинансирования – востребована. Ставки снижаются, и благодаря этому рефинансировать свои кредиты, полученные в другом банке, стало выгодно. Оформляйте кредит на рефинансирование ипотеки по ставке от 10% годовых и от 12,4% годовых по прочим кредитам уже сегодня. Вы можете объединить несколько кредитов, взятых в других банках, или рефинансировать ипотеку, что приведет не только к уменьшению ежемесячного платежа, но также вы будете иметь возможность изменить срок кредита, тогда ежемесячный платеж станет еще более комфортным. И, конечно, если у вас несколько кредитов, намного удобнее платить одним платежом один раз в месяц в один банк, тем более в Запсибкомбанке существует множество способов погашения взятого кредита в любое время без посещения офиса банка", - прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Более подробную информацию вы можете получить на сайте Запсибкомбанка или в ближайшем к вам отделении банка.

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