В Тюменском районе появится новый молочный цех

Новый молочный цех мощностью 15 тонн сырья в сутки планируют построить в совхозе "Червишевский" Тюменского района к февралю 2018 года. На предприятии, где будет использовано отечественное оборудование, создадут около двух десятков рабочих мест, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Проект нужен для муниципалитета и региона, ведь появятся новые рабочие места для местных жителей, новый импульс для развития получит аграрный сектор", - отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Отметим, что совхозу "Червишеский" в этом году исполнилось 54 года, здесь работают 202 человека, а основным акционером является ОАО "Сургутнефтегаз". Основной вид деятельности - производство молока. В хозяйстве есть собственная кормовая база, обеспечивающая всем необходимым стадо более двух тысяч голов в полном объеме", - рассказал главе региона заместитель начальника управления по организации обслуживания производства ОАО "Сургутнефтегаз" Игорь Бруслиновский.

В "Червишевском" - первом в Тюменском районе - была построена ферма, оборудованная системой добровольного доения коров. Установлено четыре робота голландской фирмы "Lely". В 2013 году завезено двести нетелей симментальской породы импортной селекции. На роботизированной ферме содержатся 436 голов крупного рогатого скота, в том числе 299 коров.